    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

    Milli Məclis
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:01
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Azərbaycanın bir sıra ölkələrlə imzaladığı vizadan qarşılıqlı azadetmə haqqında bir neçə sazişin təsdiqi daxil olmaqla, ümumilikdə 14 məsələ var.

    İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

    Milli Məclis Plenar iclas qanun layihələri
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
    Azerbaijani parliament holds another plenary meeting of autumn session

    Son xəbərlər

    12:25

    Bir vəkilin Kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilib

    Hadisə
    12:24

    BCG: Neft-qaz sənayesinə yaxın 25 il ərzində hər il 350 milyard dollar investisiya təıəb olunur

    Energetika
    12:23

    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    12:22

    Bakıda 18, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:20

    Sabah Cəlilabadda 3200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:19
    Foto

    "Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək" layihəsi uğurla davam etdirilir

    Sənaye
    12:13

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu: "Komandaya yerli mütəxəssisin baş məşqçi təyin olunmasını istəyirəm"

    Futbol
    12:09
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti