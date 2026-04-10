Началось пленарное заседание Милли Меджлиса с повесткой из 11 вопросов

В Милли Меджлисе отрылось очередное пленарное заседание в рамках весенней сессии.

Как сообщает "Report", в повестку дня заседания включены в общей сложности 11 законопроектов, в том числе ратификация соглашения о взаимном признании водительских удостоверений между Азербайджаном и Беларусью.

Председательствует на заседании спикер парламента Сахиба Гафарова.