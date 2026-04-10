Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, 11 məsələ müzakirə olunacaq
Milli Məclis
- 10 aprel, 2026
- 11:00
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Azərbaycan və Belarus arasında sürücülük vəsiqələri qarşılıqlı tanınması haqqında sazişin təsdiqi daxil olmaqla ümumilikdə 11 qanun layihəsi daxil edilib.
İclasa parlamentin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.
Son xəbərlər
12:19
AAYDA: Bibiheybət yolunda bərpa işlərinə başlanılıbİnfrastruktur
12:18
"Səbail" klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnibFutbol
12:16
DİM sədri: Dövlət qulluğunda kompetensiyaya əsaslanan imtahanlara keçid edilirElm və təhsil
12:06
ADB Azərbaycanda yeni BOEM layihələrini dəstəkləməyə hazırdırEnergetika
12:03
Foto
Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblərXarici siyasət
12:02
Foto
İçərişəhər qoruğu: Qala divarında baş vermiş qismən dağılma ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görülürDaxili siyasət
12:02
Foto
Slovakiya Ombudsmanı Bakıda miqrantların və istintaq altında olanların saxlanma şəraiti ilə tanış olub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:00
Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri aprelin 25-dən sonra açıqlanacaqElm və təhsil
11:59