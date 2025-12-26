Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 9 вопросов
Милли Меджлис
- 26 декабря, 2025
- 11:11
Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены в общей сложности 9 вопросов, в том числе проекты изменений в законы "О патенте" и "О списке вещей, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)".
Пленарное заседание проходит под председательством Сахибы Гафаровой.
