Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 9 вопросов

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены в общей сложности 9 вопросов, в том числе проекты изменений в законы "О патенте" и "О списке вещей, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)".

Пленарное заседание проходит под председательством Сахибы Гафаровой.