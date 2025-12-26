Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, на повестке 9 вопросов

    Милли Меджлис
    • 26 декабря, 2025
    • 11:11
    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включены в общей сложности 9 вопросов, в том числе проекты изменений в законы "О патенте" и "О списке вещей, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)".

    Пленарное заседание проходит под председательством Сахибы Гафаровой.

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var
    Azerbaijan's Milli Majlis plenary meeting opens with 9 agenda items

