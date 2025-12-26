Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 9 məsələ var
Milli Məclis
- 26 dekabr, 2025
- 11:00
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə "Patent haqqında" və "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" qanunlara dəyişiklik layihələri daxil olmaqla ümumilikdə, 9 məsələ daxil edilib.
Plenar iclas Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.
