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Начался процесс подачи документов в ОИК для регистрации кандидатов в депутаты

Началась регистрация кандидатов в депутаты

С 21 декабря начался процесс подачи необходимых документов в окружные избирательные комиссии в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, согласно действующему законодательству, кандидаты должны подать свои документы в окружные избирательные комиссии не позднее, чем за 50 дней до даты проведения голосования. 

Документы могут подать сами кандидаты или их представители, а также полномочные представители политических партий и блоков. Процесс подачи документов завершится как минимум за 30 дней до даты проведения голосования – 10 января в 18:00. 

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля 2020 года.

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