Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в Азербайджане

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 12:29
    ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в Азербайджане

    Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании", предусматривающие расширение круга застрахованных лиц.

    Как сообщает Report, согласно изменениям, к числу застрахованных будут отнесены не только граждане Азербайджана и лица с признанным статусом беженца, но и иностранцы и лица без гражданства, арестованные или отбывающие наказание в виде лишения свободы (за исключением тех, кто содержится в колониях-поселениях).

    Поправка направлена на обеспечение равного доступа всех категорий осужденных к медицинским услугам в рамках государственной системы обязательного медицинского страхования.

    Милли Меджлис ОМС иностранные граждане лица без гражданства
    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Последние новости

    12:39

    ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиков

    Происшествия
    12:37

    Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении согласны с тем, что мир — правильный путь - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    12:35

    Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человек

    В регионе
    12:34

    Ахмет Айдын: Турция будет развивать цифровую трансформацию вместе с Азербайджаном

    ИКТ
    12:29

    ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в Азербайджане

    Милли Меджлис
    12:27

    Глава "ASAN xidmət": Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современности

    ИКТ
    12:26

    ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности

    Милли Меджлис
    12:22

    Владанка Андреева: ООН готова поддержать развитие ИИ в Азербайджане

    Внешняя политика
    12:17

    В Тавушской области Армении в ДТП пострадали 11 человек

    В регионе
    Лента новостей