ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в Азербайджане

Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании", предусматривающие расширение круга застрахованных лиц.

Как сообщает Report, согласно изменениям, к числу застрахованных будут отнесены не только граждане Азербайджана и лица с признанным статусом беженца, но и иностранцы и лица без гражданства, арестованные или отбывающие наказание в виде лишения свободы (за исключением тех, кто содержится в колониях-поселениях).

Поправка направлена на обеспечение равного доступа всех категорий осужденных к медицинским услугам в рамках государственной системы обязательного медицинского страхования.