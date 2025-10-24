ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в Азербайджане
Милли Меджлис
- 24 октября, 2025
- 12:29
Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании", предусматривающие расширение круга застрахованных лиц.
Как сообщает Report, согласно изменениям, к числу застрахованных будут отнесены не только граждане Азербайджана и лица с признанным статусом беженца, но и иностранцы и лица без гражданства, арестованные или отбывающие наказание в виде лишения свободы (за исключением тех, кто содержится в колониях-поселениях).
Поправка направлена на обеспечение равного доступа всех категорий осужденных к медицинским услугам в рамках государственной системы обязательного медицинского страхования.
