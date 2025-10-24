İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Milli Məclis
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:12
    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortaolunanlar hesab edilməsini son oxunuşda təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Tibbi sığorta haqqında" qanuna təklif edilən dəyişiklik parlamentin bugünkü plenar iclasında üçüncü oxunuşda müzakirə edilib.

    Qeyd edilib ki, qüvvədə olan qanuna görə Azərbaycan vətəndaşları, ölkədə qaçqın statusu almış və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər sığortaolunan hesab edilirlər.

    Qanuna dəyişikliklə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarının Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən himayəyə götürülmüş şəxslərlə yanaşı, həbs edilmiş, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkənlər istisna olmaqla) əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də sığortaolunanlar siyahısına əlavə edilirlər.

    Dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

