ММ ратифицировал Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    • 02 февраля, 2026
    • 15:36
    Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию №187 "Об основах содействия безопасности и гигиене труда" Международной организации труда (МОТ).

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

    Отмечается, что конвенция предусматривает формирование национальной политики, направленной на создание безопасной и здоровой производственной среды и обеспечение права работников на безопасные условия труда.

    Документ также обязывает государства развивать систему безопасности и гигиены труда, уделяя внимание оценке и предупреждению профессиональных рисков, а также повышению культуры профилактики через информирование и обучение.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

    MM əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı Konvensiyanı ratifikasiya edib
    Azerbaijani parliament ratifies ILO's convention on occupational safety
