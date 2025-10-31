Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ММ поздравил президента и первого вице-президента с Днем Победы

    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 11:49
    Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с пятой годовщиной 8 Ноября – Дня Победы.

    Как сообщает Report, с предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Депутаты встретили предложение спикера аплодисментами.

