ММ поздравил президента и первого вице-президента с Днем Победы
Милли Меджлис
- 31 октября, 2025
- 11:49
Милли Меджлис направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с пятой годовщиной 8 Ноября – Дня Победы.
Как сообщает Report, с предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Депутаты встретили предложение спикера аплодисментами.
Последние новости
12:14
Азербайджан удвоил доход от экспорта золотаБизнес
12:14
В бюджете Армении на 2026 год не заложены деньги на ремонт ж/д, ведущей в НахчыванВ регионе
12:10
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 4%Бизнес
12:10
Фото
В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войныПроисшествия
12:08
ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатовМилли Меджлис
12:07
Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 годуТуризм
12:03
Председатель КНР провел переговоры с премьером ТаиландаДругие страны
11:58
Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНОМилли Меджлис
11:52
Фото
Видео