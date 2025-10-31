MM Zəfər Günü münasibətilə Prezident və Birinci vitse-prezidenti təbrik edib
Milli Məclis
- 31 oktyabr, 2025
- 11:38
Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.
"Təklif edirəm ki, Zəfər Günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayaq və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayaq", - deyə, sədr bildirib.
Deputatlar spikerin təklifini alqışlarla qarşılayıblar.
Son xəbərlər
12:17
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyev dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:17
Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıbRegion
12:16
Suraxanıda dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıbHadisə
12:16
Azərbaycan parataekvondoçusu: "Kadi Borgeslə görüşmək mənim üçün gözlənilməz oldu"Fərdi
12:11
Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişikDaxili siyasət
12:10
Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülübDaxili siyasət
12:10
Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"Fərdi
12:09
SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edibEnergetika
12:08