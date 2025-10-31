İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    MM Zəfər Günü münasibətilə Prezident və Birinci vitse-prezidenti təbrik edib

    Milli Məclis
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:38
    MM Zəfər Günü münasibətilə Prezident və Birinci vitse-prezidenti təbrik edib

    Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.

    "Təklif edirəm ki, Zəfər Günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayaq və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayaq", - deyə, sədr bildirib.

    Deputatlar spikerin təklifini alqışlarla qarşılayıblar.

    Milli Məclis İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Zəfər Günü
    ММ поздравил президента и первого вице-президента с Днем Победы
    Milli Majlis congratulates President and First Vice President on Victory Day

    Son xəbərlər

    12:17
    Foto
    Video

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:17

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    12:16

    Suraxanıda dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:16

    Azərbaycan parataekvondoçusu: "Kadi Borgeslə görüşmək mənim üçün gözlənilməz oldu"

    Fərdi
    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti