Милли Меджлис утвердил госбюджет на 2024 год

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2024 год.
Как сообщает Report, законопроект "О государственном бюджете на 2024 год" представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.
Законопроект был вынесен на обсуждение и принят в третьем чтении.
Отметим, в утвержденном госбюджете доходы прогнозируются в размере 34 млрд 173 млн манатов, расходы – 36 млрд 763 млн манатов, дефицит - 2 млрд 590 млн манатов. Доходы сводного бюджета на 2024 год прогнозируются в размере 38 млрд 998 млн манатов, расходы – 42 млрд 376 млн манатов, дефицит – 3 млрд 379 млн манатов.