О нас

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане Депутаты Милли Меджлиса - председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов, Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли находятся с визитом в городе Астане, Казахстан.
Милли Меджлис
5 октября 2024 г. 11:38
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

Депутаты Милли Меджлиса - председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов, Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли находятся с визитом в городе Астане, Казахстан.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов будут наблюдать за референдумом, назначенным на 6 октября в Казахстане, по линии Милли Меджлиса, а Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли - в составе наблюдательной миссии Организации тюркских государств.

Депутаты ознакомятся с уровнем подготовки к референдуму о строительстве АЭС в Казахстане, а в день голосования будут следить за активностью граждан и процессом подсчета голосов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi