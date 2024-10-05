Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

Депутаты Милли Меджлиса - председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов, Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли находятся с визитом в городе Астане, Казахстан.

Депутаты Милли Меджлиса - председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов, Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли находятся с визитом в городе Астане, Казахстан.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Анар Мамедов будут наблюдать за референдумом, назначенным на 6 октября в Казахстане, по линии Милли Меджлиса, а Эльман Насиров, Азер Бадамов и Мушфиг Мамедли - в составе наблюдательной миссии Организации тюркских государств.

Депутаты ознакомятся с уровнем подготовки к референдуму о строительстве АЭС в Казахстане, а в день голосования будут следить за активностью граждан и процессом подсчета голосов.