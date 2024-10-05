США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность

США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность и вместе с Францией стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией.

США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность и вместе с Францией стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией.

Как передает Report , об этом говорится в обращении депутатов Милли Меджлиса (парламент), направленном министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть сотрудничество с США.

"На глазах у США на ранее оккупированных территориях было разрушено, осквернено культурное наследие азербайджанского народа, мечети, исторические памятники, целые города и села были стерты с лица земли. США никогда не осуждали эти варварские действия Армении", - говорится в обращении.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.