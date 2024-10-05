США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность и вместе с Францией стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией.
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"На глазах у США на ранее оккупированных территориях было разрушено, осквернено культурное наследие азербайджанского народа, мечети, исторические памятники, целые города и села были стерты с лица земли. США никогда не осуждали эти варварские действия Армении", - говорится в обращении.
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