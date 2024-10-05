О нас

США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность

США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность и вместе с Францией стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией.
Милли Меджлис
5 октября 2024 г. 21:19
США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность

США, будучи сопредседателем Минской группы, никогда не осознавали свою ответственность и вместе с Францией стремились к тому, чтобы азербайджанские земли оставались под оккупацией.

Как передает Report, об этом говорится в обращении депутатов Милли Меджлиса (парламент), направленном министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть сотрудничество с США.

"На глазах у США на ранее оккупированных территориях было разрушено, осквернено культурное наследие азербайджанского народа, мечети, исторические памятники, целые города и села были стерты с лица земли. США никогда не осуждали эти варварские действия Армении", - говорится в обращении.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Minsk Qrupunun həmsədri olan ABŞ heç vaxt öz məsuliyyətini dərk etməyib - MÜRACİƏT

Экслюзивные новости

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi