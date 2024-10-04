Милли Меджлис рассмотрит запрет на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах

В Милли Меджлисе рассмотрят поправки в закон "О туризме" касательно запрета на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.

В Милли Меджлисе рассмотрят поправки в закон "О туризме" касательно запрета на некоторые виды деятельности в туристических и рекреационных зонах.

Как сообщает Report, поправки обсудили на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

В частности предлагается запретить деятельность, связанную с химической промышленностью, металлургией, ядерной энергетикой, эксплуатацию крупных промпредприятий и предприятий технологического оборудования и машиностроения, а также предприятий по обезвреживанию и переработке отходов, в том числе установку сооружений и полигонов для этих целей.

Что касается видов деятельности, перечисленных в приложении к закону "Об оценке воздействия на окружающую среду", при отсутствии документа об оценке воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы этого документа, закон также будет запрещать их реализацию.

После обсуждений парламентарии рекомендовали законопроект на пленарное заседание Милли Меджлисе.