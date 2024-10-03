В Азербайджане предлагается увеличить пособие для сирот при их первом трудоустройстве

В Азербайджане предлагается увеличить размер единовременного пособия, выплачиваемого детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

В Азербайджане предлагается увеличить размер единовременного пособия, выплачиваемого детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, соответствующая поправка предложена в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей.

Глава отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев, предоставивший информацию о документе, отметил, что в целях применения более эффективного принципа социального обеспечения и приведения в соответствие с другими законодательными актами, предлагается включить в сумму единовременного пособия денежную компенсацию за одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

С учетом текущей редакции закона и размера среднемесячной номинальной заработной платы по стране (последний раз объявленный Государственным комитетом по статистике размер среднемесячной номинальной заработной платы по стране составил 1003,5 маната), предлагается установить единовременное пособие в размере 6000 манатов.

Законопроект рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента.