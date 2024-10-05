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Депутат Милли Меджлиса примет участие в конференции ОБСЕ

Депутат Милли Меджлиса примет участие в конференции ОБСЕ Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан примет участие в Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.
Милли Меджлис
5 октября 2024 г. 11:42
Депутат Милли Меджлиса примет участие в конференции ОБСЕ

Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан примет участие в Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Для участия в конференции депутат 6 октября отправится в Польшу, где будет находиться до 9 октября.

На мероприятии будут обсуждены актуальные вопросы по правам человека и фундаментальным свободам в регионе ОБСЕ.

Отметим, что начавшая работу 30 сентября Варшавская конференция по человеческому измерению завершится 11 октября.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatı ATƏT-in konfransında iştirak edəcək

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