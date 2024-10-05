Депутат Милли Меджлиса примет участие в конференции ОБСЕ

Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан примет участие в Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
Для участия в конференции депутат 6 октября отправится в Польшу, где будет находиться до 9 октября.
На мероприятии будут обсуждены актуальные вопросы по правам человека и фундаментальным свободам в регионе ОБСЕ.
Отметим, что начавшая работу 30 сентября Варшавская конференция по человеческому измерению завершится 11 октября.