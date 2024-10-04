Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет международную конференцию по "Зеленому Карабаху"

Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет ряд мероприятий, посвященных "Году солидарности во имя зеленого мира" и предстоящей Бакинской климатической конференции COP29.
Как сообщает Report, мероприятия уже включены в план работы осенней сессии комитета.
В частности будет организована международная конференция "Национальные парламенты, экологические права человека и устойчивое развитие – "Зеленый Карабах". В конференции примут участие представители парламентских комитетов по правам человека зарубежных стран, в частности тюркских государств.
Также планируется провести дискуссии с неправительственными организациями и Министерством экологии и природных ресурсов по вопросам экологических прав человека.
Другие мероприятия будут посвящены COP29, экологическому и национальному климатическому законодательству, оценке международного опыта и пр. актуальным вопросам.