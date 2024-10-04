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Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет международную конференцию по "Зеленому Карабаху"

Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет международную конференцию по "Зеленому Карабаху" Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет международную конференцию по "Зеленому Карабаху"
Милли Меджлис
4 октября 2024 г. 11:27
Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет международную конференцию по Зеленому Карабаху

Комитет по правам человека Милли Меджлиса проведет ряд мероприятий, посвященных "Году солидарности во имя зеленого мира" и предстоящей Бакинской климатической конференции COP29.

Как сообщает Report, мероприятия уже включены в план работы осенней сессии комитета.

В частности будет организована международная конференция "Национальные парламенты, экологические права человека и устойчивое развитие – "Зеленый Карабах". В конференции примут участие представители парламентских комитетов по правам человека зарубежных стран, в частности тюркских государств.

Также планируется провести дискуссии с неправительственными организациями и Министерством экологии и природных ресурсов по вопросам экологических прав человека.

Другие мероприятия будут посвящены COP29, экологическому и национальному климатическому законодательству, оценке международного опыта и пр. актуальным вопросам.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to host Green Karabakh international conference
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə "Yaşıl Qarabağ" adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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