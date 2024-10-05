Обращение депутатов к главе МИД: США привносят на Южный Кавказ геополитическое соперничество

США предпринимают шаги для повторного разжигания конфликта после того, как Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации и разрешил ситуацию.

После того как Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации и разрешил конфликт, США перешли в действие, чтобы разжечь его вновь.

Как передает Report, об этом говорится в обращении депутатов Милли Меджлиса (парламент), направленном министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть сотрудничество с США.

В обращении также отмечается, что США и по их инициативе ряд других государств выделили Армении финансовую помощь в крупном размере, благодаря чему было обеспечено перевооружение Армении и поощрено ее неконструктивное поведение на мирных переговорах.

"На встрече США, Европейского Союза и Армении 5 апреля 2024 года в Брюсселе фактически было дано задание Армении начать новую войну. Тем самым США привносят на Южный Кавказ геополитическое соперничество, создают в регионе разделительные линии", - подчеркивается в документе.

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