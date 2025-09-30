Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 11:59
    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины 27 сентября – Дня памяти.

    Как сообщает "Report", заявление, зачитанное председателем Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азером Амираслановым, было поставлено на голосование и принято.

    Милли Меджлис Азербайджана примет заявление по случаю пятой годовщины 27 сентября – Дня памяти.

    Как сообщает Report, данный документ внесен в повестку первого пленарного заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

    День памяти был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года для увековечивания памяти военнослужащих, погибших во время 44-дневной Отечественной войны.

    Стоит отметить, что в повестке сегодняшнего пленарного заседания запланировано обсуждение 12 вопросов.

    Милли Меджлис День памяти обращение
