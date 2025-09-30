İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:57
    Milli Məclis 27 sentyabr - Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanovun oxuduğu bəyənat səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, bugünkü plenar iclasın gündəliyində 12 məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulub.

