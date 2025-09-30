MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİB
Milli Məclis
- 30 sentyabr, 2025
- 11:57
Milli Məclis 27 sentyabr - Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanovun oxuduğu bəyənat səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.
Milli Məclis 27 sentyabr – Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, sənəd parlamentin payız sessiyasının bugünkü ilk plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Bəyanatın mətnini parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov oxuyub.
Qeyd edək ki, bugünkü plenar iclasın gündəliyində 12 məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
12:04
Milli Məclisdə "Şəhidlər xiyabanları haqqında" xüsusi qanunun qəbulu təklif edilibMilli Məclis
12:01
Pakistanda partlayış baş verib, 19 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:59
Foto
III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti çövkən matçı keçirilibFərdi
11:59
XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 68 xarici şirkət təmsil olunurMədəniyyət siyasəti
11:57
Ədliyyə Nazirliyi süni intellekt əsaslı rəqəmsal xidmət istifadəyə veribDaxili siyasət
11:57
MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİBMilli Məclis
11:56
2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edibCOP29
11:56
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3Fərdi
11:56
Foto
Video