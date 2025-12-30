Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Милли Меджлис направил поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, а также Нового года.

Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступила спикер парламента Сахиба Гафарова на последнем пленарном заседании осенней сессии.

Она отметила, что в ближайшие дни азербайджанский народ отметит День солидарности азербайджанцев мира, а затем Новый год, и предложила направить поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой от имени парламента.

Предложение спикера было встречено аплодисментами и поддержано депутатами.