Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира
Милли Меджлис
- 30 декабря, 2025
- 12:54
Милли Меджлис направил поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, а также Нового года.
Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступила спикер парламента Сахиба Гафарова на последнем пленарном заседании осенней сессии.
Она отметила, что в ближайшие дни азербайджанский народ отметит День солидарности азербайджанцев мира, а затем Новый год, и предложила направить поздравительные письма президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой от имени парламента.
Предложение спикера было встречено аплодисментами и поддержано депутатами.
Последние новости
14:01
Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отрасляхБизнес
13:58
В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обученияНаука и образование
13:46
Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в БоснииПроисшествия
13:46
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%Бизнес
13:43
В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведенийНаука и образование
13:43
Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за штормаДругие страны
13:38
В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеровВнешняя политика
13:37
В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадовНаука и образование
13:36