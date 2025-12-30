MM Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
Milli Məclis
- 30 dekabr, 2025
- 12:51
Milli Məclis Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin payız sessiyası üzrə son plenar iclasında çıxış edib.
Sədr bildirib ki, sabah xalqımız Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü, daha sonra Yeni ili qeyd edəcək.
Sahibə Qafarova təklif edib ki, Pezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubları ünvanlansın.
Spikerin təklifi alqışlarla qarşılanıb.
