Милли Меджлис подготовит заявление в связи с принятой Сенатом Франции резолюцией

Милли Меджлис Азербайджана подготовит заявление в связи с принятой Сенатом Франции резолюцией.

Милли Меджлис Азербайджана подготовит заявление в связи с принятой Сенатом Франции резолюцией.

Как сообщает Report, об этом спикер Сахиба Гафарова заявила на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что было бы целесообразно принять заявление в связи с недавней резолюцией и в целом деятельностью Франции по отношению к Азербайджану:

"Я предлагаю включить принятие заявления в повестку заседания".

Напомним, 15 ноября 2022 года Сенат Франции принял резолюцию "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".

Комментируя принятую резолюцию в МИД Азербайджана заявили, что документ далек от истины, носит открытый провокационный характер, а также служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.