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В Милли Меджлисе назвали дату обсуждения исполнения прошлогоднего госбюджета

В Милли Меджлисе назвали дату обсуждения исполнения прошлогоднего госбюджета Законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" будет обсуждаться в Милли Меджлисе в этот четверг.
Милли Меджлис
21 мая 2024 г. 13:14
В Милли Меджлисе назвали дату обсуждения исполнения прошлогоднего госбюджета

Законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год" будет обсуждаться в Милли Меджлисе в этот четверг.

Об этом в ответ на запрос Report заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, законопроект 23 мая будет вынесен на обсуждение на заседании парламентского комитета.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в 2023 году составили 35 млрд 574,8 млн манатов (рост на 16% по сравнению с 2022 годом), расходы - 36 млрд 458,5 млн манатов (рост на 13,7%). В прошлом году в госбюджете сложился дефицит в размере 883,7 млн манатов или 0,7% ВВП.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə ötən ilin büdcəsinin icrasının müzakirə ediləcəyi tarix məlum olub

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