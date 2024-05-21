Парламент утвердил новую пошлину за регистрацию расторжения брака

Милли Меджлис в окончательном чтении одобрил изменение размера государственной пошлины за консульские операции в Азербайджане или дипломатических представительствах нашей страны за рубежом.
Как сообщает Report, предложенная поправка в закон "О государственной пошлине" была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно предлагаемому изменению, за регистрацию расторжения брака будет взиматься государственная пошлина в размере 15 долларов США (если в постановлении не указано, какая из сторон должна уплатить государственную пошлину, то ее уплачивает обратившаяся первой сторона).
Проект поправок был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.