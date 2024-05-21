О нас

Депутат призвала ужесточить меры контроля для борьбы с цифровым насилием над детьми

Депутат призвала ужесточить меры контроля для борьбы с цифровым насилием над детьми Депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы призвала ужесточить меры контроля в связи с ростом случаев цифрового насилия в отношении детей.
Милли Меджлис
21 мая 2024 г. 12:54
Депутат призвала ужесточить меры контроля для борьбы с цифровым насилием над детьми

Депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы призвала ужесточить меры контроля в связи с ростом случаев цифрового насилия в отношении детей.

Как сообщает Report, об этом парламентарий сказала на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Нахчыванлы отметила, что чаще всего цифровому насилию подвергаются дети, малоинформированные в вопросах кибербезопасности.

Депутат также коснулась проблемы ранних браков, домашнего насилия, принуждения детей к попрошайничеству и труду: "Для борьбы с подобными преступлениями наряду с уголовным преследованием, необходима широкая просветительская работа. Должен быть усилен механизм контроля за исполнением законодательства в сфере торговли людьми”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: Uşaqlara qarşı virtual aləmdə zorakılıq əməlləri geniş yayılır

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi