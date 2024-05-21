Депутат призвала ужесточить меры контроля для борьбы с цифровым насилием над детьми

Депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы призвала ужесточить меры контроля в связи с ростом случаев цифрового насилия в отношении детей.

Депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы призвала ужесточить меры контроля в связи с ростом случаев цифрового насилия в отношении детей.

Как сообщает Report, об этом парламентарий сказала на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Нахчыванлы отметила, что чаще всего цифровому насилию подвергаются дети, малоинформированные в вопросах кибербезопасности.

Депутат также коснулась проблемы ранних браков, домашнего насилия, принуждения детей к попрошайничеству и труду: "Для борьбы с подобными преступлениями наряду с уголовным преследованием, необходима широкая просветительская работа. Должен быть усилен механизм контроля за исполнением законодательства в сфере торговли людьми”.