Милли Меджлис принял ежегодный доклад нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается ежегодный доклад национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Милли Меджлис принял ежегодный доклад национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, документ был вынесен на голосование и утвержден на сегодняшнем заседании парламента.

11:14

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается ежегодный доклад национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, документ представил национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

Доклад представлен Милли Меджлису в соответствии с требованиями статьи 7.5 закона "О борьбе с торговлей людьми".