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Милли Меджлис принял ежегодный доклад нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми

Милли Меджлис принял ежегодный доклад нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается ежегодный доклад национального координатора по борьбе с торговлей людьми.
Милли Меджлис
21 мая 2024 г. 12:34
Милли Меджлис принял ежегодный доклад нацкоординатора по борьбе с торговлей людьми

Милли Меджлис принял ежегодный доклад национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, документ был вынесен на голосование и утвержден на сегодняшнем заседании парламента.

11:14

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсуждается ежегодный доклад национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Report, документ представил национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

Доклад представлен Милли Меджлису в соответствии с требованиями статьи 7.5 закона "О борьбе с торговлей людьми".

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Версия на азербайджанском языке MM İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatını qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijani parliament hears national coordinator’s report on combating human trafficking

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