МИД: Резолюция, принятая Сенатом Франции совершенно далека от истины

Принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года «Применение санкций против Азербайджана и его немедленный вывод с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и продвижение всех инициатив, направленных на уста

"Принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года резолюция под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами", которая совершенно далека от истины, отражает ложные и клеветнические положения и носит открытый провокационный характер, служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу принятой против Азербайджана резолюции в Сенате Франции.

"Эта резолюция, принятая Сенатом и не имеющая никакой юридической силы, наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую позицию Франции как страны, заявившей о своем намерении содействовать мирному процессу.

В целом все надуманные претензии, упомянутые в резолюции, показывают, что ее авторы не осведомлены об исторических фактах и​​текущей ситуации в регионе.

С сожалением подчеркиваем, что резолюция верхней палаты французского парламента в очередной раз игнорирует почти 30-летнюю оккупацию Арменией территорий Азербайджана, массовые убийства мирного населения, разграбление городов и сел, зверское вытаптывание прав сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, проведение Арменией политики этнических чисток на исторических землях Азербайджана, а также миростроительские, восстановительные и реконструкционные работы Азербайджана после Отечественной войны 2020 года.

Что касается абсурдных идей о так называемом образовании под названием "Нагорный Карабах" в резолюции, еще раз напоминаем сенаторам, что Карабахский регион, являющийся международно признанной территорией Азербайджана, является неотъемлемой частью Азербайджана, права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, являются внутренним делом Азербайджана, и они будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики.

Поощряя реваншистские силы в Армении, эта резолюция Сената не служит миру, стабильности и прогрессу в регионе и далека от упомянутого в названии резолюции "содействия прочному миру".

Мы решительно отвергаем очередную резолюцию, принятую Сенатом Франции", - отмечается в заявлении.