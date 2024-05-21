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Азербайджан и Казахстан взаимно признают дипломы членов экипажей морских судов

Азербайджан и Казахстан взаимно признают дипломы членов экипажей морских судов Азербайджан и Казахстан взаимно признают квалификационные дипломы членов экипажей морских судов.
Милли Меджлис
21 мая 2024 г. 12:40
Азербайджан и Казахстан взаимно признают дипломы членов экипажей морских судов

Азербайджан и Казахстан взаимно признают квалификационные дипломы членов экипажей морских судов.

Как сообщает Report, Милли Меджлис по итогам обсуждений принял законопроект об утверждении соответствующего соглашения между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Минтрансом Казахстана.

Напомним, соглашение о взаимном признании квалификационных дипломов членов экипажей морских судов между Азербайджаном и Казахстаном было подписано 11 марта в рамках визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Kazakhstan agree on mutual recognition of maritime diplomas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Qazaxıstan arasında dənizçilərin diplomları qarşılıqlı tanınacaq

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