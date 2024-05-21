Азербайджан и Казахстан взаимно признают дипломы членов экипажей морских судов

Азербайджан и Казахстан взаимно признают квалификационные дипломы членов экипажей морских судов.

Азербайджан и Казахстан взаимно признают квалификационные дипломы членов экипажей морских судов.

Как сообщает Report, Милли Меджлис по итогам обсуждений принял законопроект об утверждении соответствующего соглашения между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Минтрансом Казахстана.

Напомним, соглашение о взаимном признании квалификационных дипломов членов экипажей морских судов между Азербайджаном и Казахстаном было подписано 11 марта в рамках визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Баку.