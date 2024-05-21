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Милли Меджлис утвердил налоговые льготы для физлиц, участвующих в организации COP29

Милли Меджлис утвердил налоговые льготы для физлиц, участвующих в организации COP29 В Азербайджане будут введены налоговые льготы для физлиц, предоставляющих услуги в рамках мероприятия COP29 в Баку.
Милли Меджлис
21 мая 2024 г. 13:16
Милли Меджлис утвердил налоговые льготы для физлиц, участвующих в организации COP29

В Азербайджане будут введены налоговые льготы для физлиц, предоставляющих услуги в рамках предстоящего в Баку в ноябре COP29.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, физические лица-нерезиденты, участвующие в снабжении товарами, оказании услуг и выполнении работ в рамках организации 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, будут освобождены от подоходного налога на 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

Для этого необходимо получить подтверждающий документ от учреждения, уполномоченного органом исполнительной власти.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament approves application of tax incentives related to COP29
Версия на азербайджанском языке COP29-la bağlı vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi təsdiqlənib

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