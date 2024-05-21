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Парламент утвердил выплату компенсации таможенникам при переезде на новое место службы

Парламент утвердил выплату компенсации таможенникам при переезде на новое место службы Должностным лицам таможенных органов при переезде на новое место службы будет выплачена единовременная компенсация.
Милли Меджлис
21 мая 2024 г. 12:53
Парламент утвердил выплату компенсации таможенникам при переезде на новое место службы

Должностным лицам таможенных органов при переезде на новое место службы будет выплачена единовременная компенсация.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в поправке к "Положению о службе в таможенных органах", которая была рассмотрена в третьем чтении сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, перемещение должностных лиц таможенных органов и членов их семей на новое место службы, а также расходы на перевозку их имущества и единовременная компенсация будут оплачиваться из средств, предусмотренных статьей 334.1 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики.

Должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, будет выплачена денежная компенсация за аренду жилья в порядке и в размере, установленном соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от места жительства.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в окончательном чтении.

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Версия на азербайджанском языке MM yeni qulluq yerinə köçən gömrük işçilərinə birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsini təsdiqləyib

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