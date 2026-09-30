Милли Меджлис открыл осеннюю сессию 2026 года
Милли Меджлис
- 30 сентября, 2026
- 11:04
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Милли Меджлис проводит первое пленарное заседание осенней сессии 2026 года.
Как сообщает Report, заседание под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой началось с исполнения Государственного гимна в соответствии с внутренним регламентом парламента.
В повестку включены 16 вопросов, в том числе заявление парламента в связи с Днем памяти – 27 сентября и план законодательной работы на осеннюю сессию.
Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyası üzrə ilk iclası başlayıb
Azerbaijan parliament holds first plenary meeting of autumn 2026
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