Милли Меджлис открыл осеннюю сессию 2026 года

Милли Меджлис проводит первое пленарное заседание осенней сессии 2026 года.

Как сообщает Report, заседание под председательством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой началось с исполнения Государственного гимна в соответствии с внутренним регламентом парламента.

В повестку включены 16 вопросов, в том числе заявление парламента в связи с Днем памяти – 27 сентября и план законодательной работы на осеннюю сессию.