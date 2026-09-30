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    Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyası üzrə ilk iclası başlayıb

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:02
    Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyası üzrə ilk iclası başlayıb

    Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyası üzrə ilk plenar iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, iclas Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Plenar iclasın gündəliyində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Milli Məclisin Bəyanatı, eyni zamanda parlamentin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı daxil olmaqla ümumilikdə 16 məsələ var.

    İclasa Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.

    Sahibə Qafarova Payız sessiyası Milli Məclis
    Милли Меджлис открыл осеннюю сессию 2026 года
    Azerbaijan parliament holds first plenary meeting of autumn 2026
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