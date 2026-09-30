Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyası üzrə ilk iclası başlayıb
Milli Məclis
- 30 sentyabr, 2026
- 11:02
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Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyası üzrə ilk plenar iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, iclas Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.
Plenar iclasın gündəliyində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Milli Məclisin Bəyanatı, eyni zamanda parlamentin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı daxil olmaqla ümumilikdə 16 məsələ var.
İclasa Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova sədrlik edir.
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