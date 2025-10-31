Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО

Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы - 8 ноября.

Как сообщает Report, текст заявления зачитал депутат Вугар Рагимзаде.

Проект был вынесен на голосование и принят.

Милли Меджлис обсуждает проект заявления по случаю 5-летия Дня Победы - 8 ноября.

Как сообщает Report, проект решения о принятии заявления включен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что победа, одержанная в Отечественной войне, имеет военное, политическое и духовное значение: "Это отражает возрождение. События последних лет показывают, что только народы, сплоченные вокруг своего лидера, способны защищать и восстанавливать свои права".

Спикер также напомнила о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях: "На сегодняшний день более 50 тысяч человек уже начали жить на своей родной земле. После завершения конфликта начались мирные переговоры, основанные на принципах, выдвинутых Азербайджаном. Мы верим, что в предстоящие годы наша страна добьется еще больших успехов в условиях мира и стабильности".

Текст заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.