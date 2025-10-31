Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 11:58
    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы - 8 ноября.

    Как сообщает Report, текст заявления зачитал депутат Вугар Рагимзаде.

    Проект был вынесен на голосование и принят.

    Милли Меджлис обсуждает проект заявления по случаю 5-летия Дня Победы - 8 ноября.

    Как сообщает Report, проект решения о принятии заявления включен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.

    Председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что победа, одержанная в Отечественной войне, имеет военное, политическое и духовное значение: "Это отражает возрождение. События последних лет показывают, что только народы, сплоченные вокруг своего лидера, способны защищать и восстанавливать свои права".

    Спикер также напомнила о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях: "На сегодняшний день более 50 тысяч человек уже начали жить на своей родной земле. После завершения конфликта начались мирные переговоры, основанные на принципах, выдвинутых Азербайджаном. Мы верим, что в предстоящие годы наша страна добьется еще больших успехов в условиях мира и стабильности".

    Текст заявления зачитал депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

    Милли Меджлис Путь к Победе День Победы заявление Сахиба Гафарова
    Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə bağlı bəyanatı qəbul edib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    12:14

    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    Бизнес
    12:14

    В бюджете Армении на 2026 год не заложены деньги на ремонт ж/д, ведущей в Нахчыван

    В регионе
    12:10

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 4%

    Бизнес
    12:10
    Фото

    В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны

    Происшествия
    12:08

    ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатов

    Милли Меджлис
    12:07

    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Туризм
    12:03

    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Другие страны
    11:58

    Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:52
    Фото
    Видео

    Зарубежные дипломаты посетили село Хоровлу в Джебраильском районе

    Внешняя политика
    Лента новостей