    Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə bağlı bəyanatı qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:50
    Milli Məclis Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə bağlı bəyanatı qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanatı qəbul edib.

    Bəyanat mətnini Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə oxuyub.

    Layihə səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.

    Milli Məclis 8 Noyabr – Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanatın layihəsini müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bəyanatın qəbulu haqqında qərar layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Parlamentin sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, Vətən müharibəsində qazanılan zəfərin hərbi-siyasi və mənəvi ölçüsü var: "Bu dirçəlişi ifadə edir. Son illərin hadisələri göstərir ki, yalnız liderinin ətrafında sıx birləşən xalqlar haqlarını qorumağa və bərpa etməyə qadirdir".

    Spiker azad edilmiş ərazilərdə aparılan quruculuq işlərini də xatırladıb: "İndiyə kimi 50 mindən çox insan öz doğma torpağında yaşamağa başlayıb. Münaqişəyə son qoyulduqdan sonra Azərbaycanın irəli sürdüyü prinsiplər əsasında sülh danışıqları başlayıb. İnanırıq ki, ölkəmiz qarşıdakı illərdə sülh və sabitlik şəraitində daha böyük uğurlar qazanacaq".

    Bəyanatın mətnini Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə oxuyur.

    Milli Məclis Plenar iclas Zəfər Günü bəyanat
