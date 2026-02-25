Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Профильный комитет ММ обсудит ежегодный отчет омбудсмена 27 февраля

    Милли Меджлис
    • 25 февраля, 2026
    • 12:08
    Профильный комитет ММ обсудит ежегодный отчет омбудсмена 27 февраля

    Доклад омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевы о состоянии защиты прав и свобод в стране за 2025 год поступил в Милли Меджлис (ММ).

    Как сообщает Report, документ включен в повестку заседания парламентского комитета по правам человека, которое состоится 27 февраля.

    Ежегодный отчет омбудсмена направлен также в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генпрокурору Азербайджана.

    Милли Меджлис ежегодный доклад омбудсмена Сабина Алиева Омбудсмен Азербайджана
    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub
    Ombudsman's 2025 report submitted to Azerbaijan's parliament

    Последние новости

    12:39
    Фото

    В Бухаресте прошло памятное мероприятие по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    12:39

    Госкомстат обнародовал данные о социальном портрете наркопреступников за 2025г

    Происшествия
    12:37

    Религиозные конфессии выступили с заявлением в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы

    Религия
    12:36

    Токио требует от Тегерана освободить из-под стражи гражданина Японии

    Другие страны
    12:15

    Новым директором парижского Лувра станет Кристоф Лерибо

    Другие страны
    12:10

    Иса Габиббейли сообщил о скором завершении работы над "Энциклопедией Гейдара Алиева"

    Наука и образование
    12:08

    Профильный комитет ММ обсудит ежегодный отчет омбудсмена 27 февраля

    Милли Меджлис
    12:08
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского госцентра профобразования

    Внутренняя политика
    12:03

    В Азербайджане готовятся к очередной конференции по кибердипломатии

    ИКТ
    Лента новостей