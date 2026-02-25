Профильный комитет ММ обсудит ежегодный отчет омбудсмена 27 февраля

Доклад омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевы о состоянии защиты прав и свобод в стране за 2025 год поступил в Милли Меджлис (ММ).

Как сообщает Report, документ включен в повестку заседания парламентского комитета по правам человека, которое состоится 27 февраля.

Ежегодный отчет омбудсмена направлен также в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генпрокурору Азербайджана.