    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    • 25 fevral, 2026
    • 11:45
    Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, illik məruzə parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin fevralın 27-si keçirilməsi nəzərdə tutulan iclasının gündəliyində yer alıb.

    Qeyd edək ki, illik məruzə, eyni zamanda, Nazirlər Kabinetinə, Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməyə və Baş prokurora göndərilib.

    Профильный комитет ММ обсудит ежегодный отчет омбудсмена 27 февраля
    Ombudsman's 2025 report submitted to Azerbaijan's parliament

