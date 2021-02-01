Депутат: Начались нападки на диппредставительства Азербайджана

Мы должны обратиться за более серьезной защитой наших посольств

"Армянская провокация уже в действии. Мы должны быть более осторожны. Уже начались нападки на дипломатические представительства Азербайджана. Послы, дипломатические представители подвергаются угрозам".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил на пленарном заседании парламента.

"В свое время подобные действия были совершены и против Турции. Некоторые, сидя за границей и получая деньги от армян, устраивают провокационные выступления. Депутаты должны быть активными в этом вопросе. Мы также должны обратиться за более серьезной защитой наших посольств", - сказал депутат.