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Депутат: Начались нападки на диппредставительства Азербайджана

Депутат: Начались нападки на диппредставительства Азербайджана Мы должны обратиться за более серьезной защитой наших посольств
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 11:57
Депутат: Начались нападки на диппредставительства Азербайджана
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"Армянская провокация уже в действии. Мы должны быть более осторожны. Уже начались нападки на дипломатические представительства Азербайджана. Послы, дипломатические представители подвергаются угрозам".

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов заявил на пленарном заседании парламента.

"В свое время подобные действия были совершены и против Турции. Некоторые, сидя за границей и получая деньги от армян, устраивают провокационные выступления. Депутаты должны быть активными в этом вопросе. Мы также должны обратиться за более серьезной защитой наших посольств", - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycanın diplomatik nümayəndələrinə qarşı hücumlar başlayıb"

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