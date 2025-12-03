Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздником

    • 03 декабря, 2025
    • 13:06
    20 Сентября - День государственного суверенитета включат в список праздников.

    Как сообщает Report, соответствующее предложение обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

    Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir
    Лента новостей