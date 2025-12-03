День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздником
03 декабря, 2025
20 Сентября - День государственного суверенитета включат в список праздников.
Как сообщает Report, соответствующее предложение обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
