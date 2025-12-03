İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir

    Milli Məclis
    • 03 dekabr, 2025
    • 12:50
    Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir

    20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Əmək Məcəlləsinə təklif layihəsi Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Sənəddə vurğulanıb ki, Dövlət Suverenliyi Günü iş günü hesab edilən bayram günü hesab ediləcək.

    Bununla da Azərbaycanda rəsmi bayramların sayı 16-ya çatıb.

    Milli Məclis əmək məcəlləsi Bayram Dövlət Suverenliyi Günü
    День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздником

