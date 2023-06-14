Али Гусейнли: Выступление парламента с единой позиции - успех нашего современного государственного строительства

Выступление парламента Азербайджана с единой позиции государственности - успех нашего современного государственного строительства.

Выступление парламента Азербайджана с единой позиции государственности - успех нашего современного государственного строительства.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в ходе выступления на специальном заседании внеочередной сессии ММ, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что национальное спасение стало началом освобождения Карабаха от оккупации:

"Когда Гейдар Алиев вернулся в Баку в 1990 году, он подвергся еще большим преследованиям, нежели в Москве. Несмотря на все угрозы, Гейдар Алиев мужественно ответил национальным предателям. Потому что сила Гейдара Алиева заключалась в стальной воле и доверии народа".