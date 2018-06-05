В Азербайджане запрещается оказание оптических услуг за пределами магазинов оптики

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане определились требования, предъявляемые к деятельности магазинов оптики.

Как сообщает Report, требования отражены в законопроекте "О медицинской оптике".

Согласно статье 8 (Магазин оптики) указанного законопроекта, магазины оптики могут быть открыты физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством. Оптические услуги населению могут оказывать только оптические магазины. Открытие магазина оптики возможно только на основе отзыва соответствующего органа исполнительной власти. Основное предназначение этого отзыва – проверить соответствие требованиям, предъявляемым законодательством.

Магазины оптики будут предлагать посетителям не только продукцию медицинской оптики, но и защитные, солнцезащитные очки, оправы, иные изделия и запасные детали к ним, различные аксессуары, а также изготовление оптических изделий на заказ, ремонт, отладку, технические услуги и сервис. Владелец магазина оптики может и не быть оптиком или оптометристом.

Законопроект будет рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.