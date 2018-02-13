Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект "О правах лиц с инвалидностью"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли законопроект "О правах лиц с инвалидностью".

Как сообщает Report, проект состоит из 8 глав и 40 статей.

Законопроект определяет принципы государственной политики в отношении инвалидов и обязанности государства в области защиты их прав, устранение всех форм дискриминации по признаку инвалидности, реабилитацию инвалидов, полноценное участие и социальную интеграцию в общество и пр.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что действующий закон "О правах лиц с инвалидностью" принят в 1992 году.