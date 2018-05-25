Депутат: Приглашенные из-за рубежа тренеры приобщают наших спортсменов к допингу

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Обнаружение допинга у спортсмена наносит ущерб имиджу страны. Порой к работе привлекают тренеров из-за рубежа, по истечении срока действия заключенного с ними договора у их подопечных обнаруживают допинг. Кто несет ответственность за это? Следует внести ясность в данный вопрос".

Как сообщает Report, об этом на обсуждении проекта поправок в закон "О борьбе против использования допинговых средств и методов в спорте" в рамках совместного заседания парламентских комитетов по правовой политике, а также молодежи и спорта заявил депутат Агиль Алиев.

Он напомнил, что в Азербайджане действует Национальное антидопинговое агентство, с которым должны советоваться спортсмены. По словам депутата, 85 федераций в стране финансируются из госбюджета, однако финансовое положение федераций не позволяет закупать предназначенные для спортсменов таблетки.