Завершился проведенный Институтом языкознания мониторинг на телеканалах

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Завершился очередной мониторинг, проведенный Институтом языкознания имени Насими НАНА на телеканалах в связи с соблюдением норм азербайджанского языка".

Об этом в интервью Report отметила заведующая мониторинговым отделом института Севиндж Алиева.

По ее словам, мониторинги в основном были связаны с соблюдением норм языка в новостных передачах и аналогичных программах: "К мониторингу были привлечены также некоторые имеющие обширную аудиторию передачи".

Завотделом отметила, что к процессу приступили с 1 ноября прошлого года: "Цель заключалась в проверке соблюдения на телепередачах норм литературного азербайджанского языка и выявлении проблем в данной области".

С.Алиева добавила, что к нынешнему мониторингу привлечены все телеканалы: "Мониторинг охватил даже некоторые передачи государственного телеканала AzTV".

"Следует отметить о наличии существенной разницы между результатами прошлогодних и последних мониторингов. В ходе последних мониторингов ошибки в речи телеведущих значительно сократились. Результаты мониторинга показали, что в последнее время случаев нарушения норм литературного языка стало намного меньше", - добавила С.Алиева.