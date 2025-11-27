Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Завершился первый день медиа-форума ОТГ в Баку

    Медиа
    • 27 ноября, 2025
    • 18:17
    В Баку завершился первый день медиа-форума Организации тюркских государств (ОТГ), представляющего собой важную площадку для обсуждения актуальных вопросов информационного сотрудничества.

    Как сообщает Report, в рамках форума были проведены две панельные сессии "Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: на примере медиа-экосистемы тюркских государств" и "Возможности взаимного сотрудничества между тюркскими государствами в цифровой медиа-среде".

    На первой панельной сессии эксперты выдвинули тезисы, направленные на укрепление сотрудничества тюркоязычных государств в сфере медиа и коммуникаций. Особое внимание было уделено борьбе с дезинформацией на фоне современных вызовов.

    Вторая панель сосредоточилась на перспективах обмена опытом и сотрудничества в отрасли медиа между тюркскими государствами.

    Участники подчеркнули, что в эпоху стремительного технологического развития существуют широкие возможности для сотрудничества в данной области.

