Замминистра культуры и информации Казахстана ознакомился с деятельностью Report

Делегация во главе с заместителем министра культуры и информации Республики Казахстан Рустамом Али посетила в четверг информационное агентство Report.

В состав делегации также вошли председатель Комитета международной информации МИД Казахстана Ерлан Жетибаев и атташе посольства Республики Казахстан в Баку Темирлан Бахытжан.

Директор Report Фуад Гусейналиев на встрече предоставил подробную информацию о деятельности информационного агентства. Он отметил, что Report, входящее в состав группы компаний Global Media Group, в своей работе руководствуется принципом точности передачи информации, благодаря чему сегодня является самой цитируемой медиаструктурой в Азербайджане. Он также рассказал о компаниях, входящих в структуру холдинга.

В этом контексте он подчеркнул, что Report и телеканал Baku TV, также входящий в структуру Global Media Group, осенью прошлого года подписали меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших медиаресурсов Казахстана - агентством "Хабар".

Заместитель министра Рустам Али со своей стороны рассказал об основных целях визита делегации Казахстана в Азербайджан, проведенных встречах в Баку, с удовлетворением отметив, что в сфере СМИ между нашими странами налажено активное сотрудничество. При этом он подчеркнул, что наши страны имеют потенциал для расширения взаимодействия в этой сфере.

"Что касается инициатив, то в этом году, наряду с активной работой в сфере массовой информации, реализуется значительное количество проектов по цифровизации. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание данному направлению, в том числе внедрению технологий искусственного интеллекта во все сферы. В этой связи мы также заинтересованы в развитии сотрудничества и продвижении соответствующих инициатив. Мы считаем, что в данном направлении необходима разработка дорожной карты", - сказал Али.

Рустам Али подчеркнул, что указом президента Касым-Жомарта Токаева 2026 год объявлен в Казахстане "Годом цифровизации и искусственного интеллекта". По его словам, в послании народу Казахстана президент Токаев отметил, что стране поставлена задача в течение трех лет превратиться в полноценную цифровую страну. Внедрение ИИ должно стать ключевым звеном экономического развития, способствуя росту производительности труда, формированию экспортоориентированных секторов и интеграции Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики.

Он также отметил наличие в стране успешных компаний в сфере ИИ, которые сегодня реализуют проекты не только в Казахстане, но и в странах Организации тюркских государств.

Представитель МИД Казахстана Ерлан Жетибаев, в свою очередь, подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство страны уделяет особое внимание работе с иностранными корреспондентами, аккредитованными в Казахстане. По его словам, МИД и другие госорганы Казахстана стремятся оперативно отвечать на запросы журналистов зарубежных стран, что позволяет распространять объективную информацию о Казахстане.

На встрече главный редактор Report Намик Маилов особо подчеркнул необходимость использования искусственного интеллекта не как инструмента для производства новостей, а в качестве вспомогательного средства, призванного поддерживать и облегчать работу журналистов.

В ходе обсуждений также была затронута тема важности межкультурного взаимодействия между странами, подчеркнут взаимный интерес молодежи в Азербайджане и Казахстане к культуре стран и историческому наследию. Заместитель главного редактора Анар Азизов напомнил, что в центре Баку, на Приморском бульваре, в марте 2026 года посольством Казахстана было организовано культурно-массовое мероприятие, посвященное празднику Новруз, которое вызвало большой интерес и активное участие жителей столицы Азербайджана и гостей города.

Стороны также высоко оценили сложившийся уровень дружественно-доверительных отношений между двумя странами, подчеркнули их устойчивый и поступательный характер как в политической, так и в экономической сферах. Участники встречи отметили, что двустороннее взаимодействие основывается на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.

Фуад Гусейналиев на встрече также выразил благодарность казахстанской стороне за солидарность и поддержку в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау. Он отметил содействие граждан и разных ведомств Казахстана в оказании спасательной операции и обеспечении объективного, прозрачного расследования данного трагического инцидента.

По итогам встречи казахстанская делегация ознакомилась с условиями, созданными в офисе редакции, и деятельностью агентства.