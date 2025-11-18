Baku TV и Report подписали меморандум о сотрудничестве с казахстанским агентством "Хабар"

Baku TV и информационное агентство Report, входящие в Global Media Group, подписали меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших и наиболее авторитетных медиа-ресурсов Казахстана - агентством "Хабар".

Как передает Report, церемония подписания состоялась сегодня в Астане.

Документ подписали директор Baku TV Рамин Джафаров, генеральный директор Report Фуад Гусейналиев и председатель правления агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.

На церемонии присутствовали член правления Global Media Group Орхан Мамедов и посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

Посол, выступая на мероприятии, подчеркнул, что новое партнерство станет важным вкладом в развитие медиа-сотрудничества в регионе.

Он отметил, что усиление координации в медиа-сфере придаст дополнительный импульс многолетним дружественным отношениям между Казахстаном и Азербайджаном.

Председатель правления "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев назвал соглашение важным компонентом на пути развития стратегического сотрудничества между азербайджанскими и казахстанскими медиа. "Совместная работа создаст условия как для обмена современными технологическими решениями в подготовке новостей, так и для расширения сотрудничества в сфере контента. Этот меморандум - показатель взаимного доверия и устойчивого партнерства", - сказал он.

Член правления Global Media Group Орхан Мамедов отметил, что соглашение между Baku TV, Report и "Хабар" открывает новую синергию в информационном пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии: "Это партнерство - не только обмен контентом, но и расширение профессиональных стандартов между ведущими медиа двух стран. Практические результаты сотрудничества будут заметны уже в ближайшее время".

Отметим, меморандум предусматривает реализацию совместных теле- и медиа-проектов, обмен опытом в создании новостей, расширение контентного обмена и развитие новых форматов.

Это уже второе региональное соглашение для Baku TV: месяц назад телеканал подписал аналогичный меморандум с узбекским телеканалом "Узбекистан 24". Новое партнерство с агентством "Хабар" продолжает стратегическую линию на расширение сотрудничества в Центральной Азии.