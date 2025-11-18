Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Baku TV и Report подписали меморандум о сотрудничестве с казахстанским агентством "Хабар"

    Медиа
    • 18 ноября, 2025
    • 14:01
    Baku TV и Report подписали меморандум о сотрудничестве с казахстанским агентством Хабар

    Baku TV и информационное агентство Report, входящие в Global Media Group, подписали меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших и наиболее авторитетных медиа-ресурсов Казахстана - агентством "Хабар".

    Как передает Report, церемония подписания состоялась сегодня в Астане.

    Документ подписали директор Baku TV Рамин Джафаров, генеральный директор Report Фуад Гусейналиев и председатель правления агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.

    На церемонии присутствовали член правления Global Media Group Орхан Мамедов и посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

    Посол, выступая на мероприятии, подчеркнул, что новое партнерство станет важным вкладом в развитие медиа-сотрудничества в регионе.

    Он отметил, что усиление координации в медиа-сфере придаст дополнительный импульс многолетним дружественным отношениям между Казахстаном и Азербайджаном.

    Председатель правления "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев назвал соглашение важным компонентом на пути развития стратегического сотрудничества между азербайджанскими и казахстанскими медиа. "Совместная работа создаст условия как для обмена современными технологическими решениями в подготовке новостей, так и для расширения сотрудничества в сфере контента. Этот меморандум - показатель взаимного доверия и устойчивого партнерства", - сказал он.

    Член правления Global Media Group Орхан Мамедов отметил, что соглашение между Baku TV, Report и "Хабар" открывает новую синергию в информационном пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии: "Это партнерство - не только обмен контентом, но и расширение профессиональных стандартов между ведущими медиа двух стран. Практические результаты сотрудничества будут заметны уже в ближайшее время".

    Отметим, меморандум предусматривает реализацию совместных теле- и медиа-проектов, обмен опытом в создании новостей, расширение контентного обмена и развитие новых форматов.

    Это уже второе региональное соглашение для Baku TV: месяц назад телеканал подписал аналогичный меморандум с узбекским телеканалом "Узбекистан 24". Новое партнерство с агентством "Хабар" продолжает стратегическую линию на расширение сотрудничества в Центральной Азии.

    Global Media Group Baku TV Report "Хабар" меморандум о сотрудничестве Информационное Агентство
    Фото
    Baku TV, Report İA və Qazaxıstanın "Xabar" Agentliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
    Фото
    Baku TV, Report, Kazakhstan's Khabar Agency ink memorandum of cooperation

    Последние новости

    14:35
    Фото

    Вернувшимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:34

    СМИ: Иран организует региональную встречу по Пакистану и Афганистану

    Другие страны
    14:30

    Магдалена Гроно обсудила с вице-премьером Армении ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    14:16

    США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Парламентские делегации в ПА ОБСЕ Азербайджана и Армении провели встречу

    Внешняя политика
    14:03

    Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал Исламиады

    Индивидуальные
    14:02

    Азербайджан сократил экспорт нефти в Индию почти в 5 раз

    Энергетика
    14:01

    В Швеции подозреваемый в подготовке теракта признал вину

    Другие страны
    14:01
    Фото

    Baku TV и Report подписали меморандум о сотрудничестве с казахстанским агентством "Хабар"

    Медиа
    Лента новостей