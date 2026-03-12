Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    YouTube-канал Baku TV преодолел отметку в 2 млрд просмотров

    Медиа
    • 12 марта, 2026
    • 12:01
    YouTube-канал Baku TV преодолел отметку в 2 млрд просмотров

    Официальный канал Baku TV на азербайджанском языке на платформе YouTube преодолел отметку в 2 миллиарда просмотров.

    Как сообщает Report, согласно статистическим данным международной аналитической платформы SocialBlade, канал Baku TV на YouTube занял первое место в Азербайджане в категории "Новости и политика" по количеству просмотров.

    Наряду с традиционной телевизионной деятельностью, результаты, достигнутые на цифровых платформах, укрепили лидирующие позиции Baku TV в онлайн-медиапространстве страны. По просмотрам канал стал одной из ведущих новостных и информационных платформ Азербайджана.

    Оперативные новости, аналитические программы, интервью и специальные репортажи, транслируемые на Baku TV, привлекают широкую аудиторию. Помимо оперативного освещения ежедневного информационного потока, канал предлагает материалы, затрагивающие общественно-политические процессы, социальные темы и события, происходящие в регионе.

    Baku TV, входящий в состав Global Media Group, доступен широкой аудитории не только на платформах в социальных медиа, но и через всех местных провайдеров, а также через спутник Azərspace в Европе и Азии.

    "Baku TV" "YouTube"da 2 milyard baxışı ötüb
    Baku TV's YouTube Channel surpasses 2 billion views
